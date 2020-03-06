2020-03-06T04:49:42+03:00
Общество

«Это реальное явление»: физик решил доказать, что под новосибирским мостом действительно летал самолет

Он уверен, что коллаж, который хранится в музее, вовсе не коллаж
Надежда РЫЖКИНА
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Полет не запечатлели на фото, но есть снимок моста с пририсованным к нему истребителем.Полет не запечатлели на фото, но есть снимок моста с пририсованным к нему истребителем.Фото: Архив "КП"
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На краеведческом форуме «Новосибирск в фотозагадках» 5 марта появилось любопытное сообщение. Некто под ником «Инженер-физик» решил доказать, что фотоколлаж Евгения Социховского «Пролет МиГ-17 под Октябрьским мостом в 1965 году» — вовсе не коллаж.

— Это фотография реального физического явления! Присмотритесь, — уверен инженер-физик. А далее, с помощью всех знаний по гидро- и аэродинамики, он попытался доказать, что фото — не фантастика.

Размышлениями горе-физика поделился в «Фейсбуке» краевед и сотрудник Музея Новосибирска Константин Голодяев. Мимо опуса не смогли пройти другие

— Какая чушь! Всем известно, что это реактивная летающая подводная лодка, секретный проект завода им. Чкалова, — пошутил пресс-секретарь музея Юрий Лобанов.

— Ну и шуточки! А мы, понимаешь, фильм делали документальный, летчика привозили в Новосибирск. Он и сам в этот день не знал, что пролетит под мостом, — ответила кинодокументалист Элла Давлетшина.

— Особенно смешно читать сей опус мне, сидевшему за соседним столом с Женькой Социховским, как раз, когда он рисовал эту картинку, — написал историк Алексей Пронин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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