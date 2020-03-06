2020-03-06T03:17:45+03:00
Общество

Депутат поможет новосибирцам, получившим травмы из-за гололеда, отсудить компенсации

Об этом она рассказала на своей странице в «Фейсбуке»
Надежда РЫЖКИНА
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Наталья Пинус решила вместе с юристами помочь пострадавшим на льду.Наталья Пинус решила вместе с юристами помочь пострадавшим на льду.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Новосибирский депутат Наталья Пинус опубликовала на своей странице в «Фейсбуке» статистику: сколько новосибирцев в этом году получило травмы на льду. Она сделала запрос в мэрию, и цифры ее поразили — 8500 пострадавших.

Оказалось, что за три месяца зимы в травмпункты Новосибирска с травмами после падения на улицах, обратились 7415 человек, а еще 1019 человек вызвали «Скорую помощь». При этом никто из граждан не подавал исков в мэрию города о возмещении материального и морального ущерба.

Наталья Пинус решила вместе с Юридической клиникой НГУ и с юристом Екатериной Владимировой начать два-три показательных процесса в Новосибирске — бесплатно проработать дела граждан, найти и наказать виновных.

— Зачем мы это делаем? Чтобы показать горожанам, как нужно действовать в таких ситуациях для получения компенсаций, которые могут составить десятки и сотни тысяч рублей. Ну а конечная цель — хорошо убранные улицы и пешеходные пространства города и отсутствие травм горожан, — резюмировала депутат.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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