«Крошка, не надо меня ножками пинать»: сибирячку возмутили мамы, которые не следят за своими детьми в транспорте

6 Март 2020 2020-03-06T02:15:32+03:00

Девушка написала в социальных сетях о том, что в наше время нельзя даже сделать замечание ребенку, который своим поведением мешает окружающим. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Изменить размер текста: A A

Сибирячку возмутило поведение женщин, которые едут с маленькими детьми в транспорте. Девушка написала в социальных сетях о том, что в наше время нельзя даже сделать замечание ребенку, который своим поведением мешает окружающим.

— Вот так вот едешь в общественном транспорте, какой-нибудь ребенок сидит и пинает тебя грязными ногами — ты молчишь. Дите пинает дальше твое новое пальто. Мать видит — но молчит, — цитирует девушку издание «Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области». — Ты улыбаешься и говоришь: «Крошка, не надо меня ножками пинать». И тут мамочка включает режим «не делайте моему ребенку замечания». Неужели я не могу просто сделать замечание ребенку, который пинает меня в автобусе?

Эксперты-психологи уверены, что подобная позиция родителей, столь яростно защищающих своих детей, связана с советским прошлым, когда дети в буквальном смысле воспитывались обществом. И в те времена действительно соседка могла спокойно сделать замечание ребенку, гулявшему во дворе и это не вызвало бы ни у кого удивления. Однако в современном мире правила кардинально изменились.

— Раньше дети буквально жили во дворах, — говорит семейный психолог Анна Веселина. — И поэтому в обществе было принято, что все взрослые по-соседски приглядывают за всеми ребятишками. Замечание могли сделать, пряников на всех вынести, починить велик, воды дать попить. А сейчас эта «дворовая институция» практически исчезла. Особенно с учетом всех этих ювенальных тенденций. Ребенок воспитывается в духе индивидуализма — когда он самый лучший и мир вертится только вокруг него.

А психолог-консультант Татьяна Скрицкая считает, что подобный стиль воспитания детей может нанести вред развитию их личности. Ведь рано или поздно ребенку нужно будет так или иначе контактировать с внешним миром, где есть огромное множество людей с такой же жизненной позицией как у него. А может стать самым что ни на есть настоящим психотравматичным опытом.

ИСТОЧНИК KP.RU