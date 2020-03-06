«Нравится людям — пускай так отдыхают»: депутат высказалась в поддержку нудистских пляжей

6 Март 2020 2020-03-06T00:02:51+03:00

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Новосибирский депутат Наталья Пинус высказалась по поводу нудистского пляжа в Академгородке. Чиновница утверждает, что лично ей эта тема не близка, однако людей она волнует.

— Сегодня ко мне на депутатский прием пришел гражданин, который выступает категорически против размещения нудистского пляжа в Академгородке. По его мнению, отдых нудистов на этом пляже нарушает целых шесть законов РФ. Но пока, ни суд, ни прокуратура Советского района его не поддержали. Лично меня феномен нудистов особо не трогает: ну нравится это людям — пускай так отдыхают. Я считаю, что если это не твое — ну и не ходи туда. Исходя из того, что я прочитала в открытых источниках, нарушений закона в нудистах в нашей стране особо не усматривают, — написала Наталья Пинус на своей странице в «Фейсбуке». — Но настойчивость гражданина привела к моему написанию письма в районную прокуратуру в отношении законности нудистского пляжа в Академгородке. Является ли это явление законным или незаконным?

Обсуждение такой темы не могло остаться без внимания среди сибиряков. В комментариях под постом депутата многие люди вступились за пляж и не поддержали мужчину, настаивающего на том, что его необходимо оттуда убрать:

— Люди имеют право загорать где хотят и как хотят.

— Если этот пляж как-то обозначен или огорожен, то почему бы и нет. Кому не нравится — пусть просто не ходят туда.

— Этот пляж там годов с 80-х существует. Это уже почти местная достопримечательность, — пишут люди.

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