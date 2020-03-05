«Теперь мы можем жить спокойно»: школьницу, которую хотели насильно вернуть родной матери, оставили у ее тети

5 Март 2020 2020-03-05T21:50:40+03:00

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В Новосибирском областном суде рассмотрели апелляцию Татьяны Щепотиной — опекуна своей 16-летней племянницы Марины, которую Кировский районный суд в прошлом году хотел вернуть родной матери. На сегодняшнем заседании было принято решение оставить девочку жить в семье тети.

— Мы просто очень рады, что все это наконец закончилось и мы можем вздохнуть спокойно. Марина, слава богу, остается под нашей опекой. Очень хорошо, что в этом суде решили внимательно прислушаться к мнению самого ребенка. Учесть ее желания насчет того, с кем она хочет жить и что она хочет делать. Да и юристу нашему надо сказать огромное спасибо — была проделана серьезная работа. Теперь мы можем просто нормально жить, — рассказала КП-Новосибирск Татьяна Щепотина.

По словам юриста Вероники Белоусовой, суд принял решение в их пользу благодаря четкой аргументации в их апелляционном письме.

— В данном случае большую роль сыграло тот факт, что биологическая мать не платила алименты. Хотя, изначально, в Кировском суде утверждали, что она участвует в жизни ребенка, на самом деле дела обстояли иначе, и нам удалось это доказать. А уклонение от алиментов вполне может стать причиной даже для лишения родительских прав, а не только для их ограничения. К тому же, суд действительно принял во внимание и точку зрения ребенка. Девочка часто плакала на заседаниях и всегда утверждала, что она привыкла к этой семье и хочет остаться жить здесь. Кроме того, на заседание вообще не явились органы опеки, которые должны были представлять интересы противоположной стороны. А сама биологическая мать приехала в суд, когда заседание уже закончилось, — пояснила юрист КП-Новосибирск.

Решения суда вступило в законную силу, однако родная мама девочки вправе обжаловать его решение в течение трех месяцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU