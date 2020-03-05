«Потрепал как тряпичную куклу»: таксист вышвырнул сибирячку из авто за просьбу ехать быстрее
Сибирячка пожаловалась в соцсетях на таксиста, который выставил ее из машины за просьбу ехать быстрее. Женщина утверждает, что вызвала полицию и написала на таксиста заявление.
Девушка рассказывает о том, что она вызвала себе такси 2 марта около трех часов дня. По ее словам, просьба ехать чуть быстрее вывела водителя из себя, и он попросил пассажирку покинуть салон. Однако сибирячка отказалась выходить из машины.
— Я вежливо попросила водителя немного прибавить скорость, так как он ехал где-то примерно 20 километров в час. В ответ он резко ударил по тормозам и сказал мне: «Выходи!». Потом позвонил своему оператору и начал говорить, что я пьяна. Мне же в после звонка в такси посоветовали просто сменить авто. А он начал меня вытаскивать оттуда за плечи! — цитирует сибирячку паблик Вконтакте «Инцидент Новосибирск». — У меня теперь испуг на всю жизнь! Он меня потрепал как тряпичную куклу, когда вытягивал из машины. А потом, когда понял, что переборщил, то решил просто сесть рядом и начал спрашивать, куда меня все-таки отвезти. Это меня просто повергло в шок.
По словам сибирячки, после этого подъехал еще один автомобиль, за рулем которого был знакомый водителя. Вместе они силой вытащили женщину из машины. Тогда возмущенная пассажирка решила вызвать полицию: по ее словам, прибывшие на место случившегося правоохранители, приняли от нее заявление.
В ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту КП-Новосибирск пообещали прокомментировать эту ситуацию позже.
Сибирячка успела заснять происходившее на видео. Позже ролик попал в сеть. В комментариях под постом сибиряки разделились на два лагеря. Одни встали на сторону женщины, утверждая, что такое поведение со стороны водителя недопустимо, а некоторые вступились за таксиста, решив, что девушка чрезмерно драматизирует:
— Если человек согласился работать на такой работе, то нужно уметь выполнять ее качественно.
— Не понимаю, зачем так кричать.
— Мне кажется, проще было бы выйти, раз так все не нравится.
— Если работаешь в такой сфере, нужно уметь решать эти конфликты, — пишут люди.
Таксист вышвырнул сибирячку из авто за просьбу ехать быстрее.
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