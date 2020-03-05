Территории городских лесов могут пойти под застройку?

5 Март 2020 2020-03-05T16:14:40+03:00

Авторы нового генплана Новосибирска представили его на публичных слушаниях. Эксперт считает, что документ ставит под угрозу существование городских лесов

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В Новосибирске на общественных слушаниях представлен проект нового генплана города. Руководитель новосибирского отделения партии «Зеленые» Игорь Украинцев считает, что в документе есть слабые места.

Возражая против проекта, он составил петицию, в которой говорит об угрозе для лесов. В ней отмечает, что документ предусматривает обобщение всех зеленых зон города – в единую рекреационную.

«Такое определение зеленых зон не исключает возможности размещения объектов капитального строительства в обобщенной зоне рекреационного назначения. Таким образом, открывается возможность для захвата зеленой зоны и вырубки городских лесов», - написал Украинцев в своей петиции.

Насколько существенна такая угроза? Какое возможно разрешение проблемы? Какова, вообще, экологическая ситуация в Новосибирске? Мнение об этом лидер «Зеленых» выскажет в прямом эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» 6 марта в 9.03 по местному времени (5.03 мск). Слушать можно на волне 98,3 FM в Новосибирске, либо онлайн на www.nsk.kp.ru/radio в любой точке мира.

ИСТОЧНИК KP.RU