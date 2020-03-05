«С крыши снимали спасатели»: школьник сломал ногу, когда прыгал по гаражам

5 Март 2020 2020-03-05T15:54:33+03:00

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Днем 5 марта 12-летний мальчик упал и сломал ногу, когда прыгал по гаражам. Ему на помощь приехали спасатели.

— На телефон спасателей МАСС поступила информация о том, что в Советском районе возле ГСК «Чайка» 12-летний мальчик прыгал по гаражам и сломал ногу. Бригада врачей скорой помощи просит помочь спустить ребенка с крыши, — сообщили спасатели МАСС в своей официальной группе Вконтакте.

Прибывших на место происшествия сотрудников спецслужб встретил очевидец, который рассказал, что мальчишки играли и прыгали по крышам, когда один из них вдруг неудачно упал и повредил ногу. Спасатели забрались на крышу гаража, осмотрели ребенка и наложили шину на перелом. После чего мальчика усадили на носилки и сопроводили до городской больницы, где он был передан в руки медиков.

Служба МАСС просит родителей не забывать рассказывать детям о том, что забираться на крыши зданий, гаражей, заборов или деревьев очень опасно — это может привести к серьезным травмам. Кроме того, необходимо разъяснить детям, что необходимо делать в том случае, если они заметили, что кому-то может быть нужна помощь. В случае, если вы стали очевидцем происшествия, или сами попали в беду, необходимо позвонить по телефонам: 112, 231-06-49.

Школьник сломал ногу, когда прыгал по гаражам.

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