2020-03-05T12:58:05+03:00
Общество

«Разбросали продукты, перевернули стол»: четыре женщины разгромили кафе на вокзале в Барабинске

За устроенный погром им может грозит до двух лет лишения свободы
Алена КУЛЕШОВА
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Четыре женщины разгромили кафе на вокзале в Барабинске. Фото: кадр из видео УТ МВД России по СФОЧетыре женщины разгромили кафе на вокзале в Барабинске. Фото: кадр из видео УТ МВД России по СФО
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Четыре женщины разгромили кафе на вокзале в Барабинске. Местная продавщица сделала дамам замечание о том, что в их заведении нельзя пить алкоголь, принесенный с собой: в ответ на это они начали ругаться матом, разбрасывать продукты и громить мебель.

— На просьбу успокоится женщины начали нецензурно выражаться, разбросали по полу продукты и перевернули один из столиков кафе. Транспортные полицейские пресекли противоправное поведение нетрезвых отдыхающих и составили в отношении них протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 20.1 и 20.20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Мелкое хулиганство и Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах), — сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СФО.

Тем не менее, этот факт не поубавил пыл женщин. Через несколько часов они снова пришли в кафе и продолжили распивать алкоголь. С персоналом общепита опять возник конфликт, в процессе которого 30-летняя сибирячка бросила в лицо продавцу продукты с прилавка и разбила ногой нижнюю часть витрины.

В настоящее время по данному факту проводится проверка для решения о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации (Умышленные уничтожение или повреждение имущества). За устроенный погром женщинам может грозит до двух лет лишения свободы.

Четыре женщины разгромили кафе на вокзале в Барабинске.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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