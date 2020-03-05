2020-03-05T12:30:42+03:00
Общество

Больше - у красноярцев и иркутян: стала известна средняя зарплата в Новосибирске

Средняя зарплата в Новосибирске оказалась меньше, чем в среднем по округу
Надежда РЫЖКИНА
Поделиться:
В Новосибирскстате объяснили, почему в Новосибирске уровень зарплат оказался таким.В Новосибирскстате объяснили, почему в Новосибирске уровень зарплат оказался таким.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Новосибирскстат обнародовал данные, какая средняя зарплата в Новосибирске и соседних регионах была в 2019 году. Столица Сибири оказалась далеко не в первых рядах — его опередили семь регионов. Новосибирцы, по данным ведомства, ежемесячно получают в среднем 38365 рублей. Это немного меньше, чем зарплата по всему Сибирскому федеральному округу — там она составила 40 тысяч 880 рублей.

Самую большую в Сибири среднюю зарплату в прошлом году получали жители Красноярского края — 49 623 рубля. На втором месте оказалась Иркутская область — 45 875 рублей, на третьей строчке Томская область — 43 718 рублей.

В Новосибирскстате объяснили, что более высокий уровень заработной платы в этих регионах связан с особенностями отраслевой структуры экономики:

— В других регионах более высокие районные коэффициенты. У нас просто нет, как в Кемеровской области, добычи угля на большом уровне, или, как в Томской области, добычи газа. За счет этого и повышаются их позиции в рейтинге.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Девушка, стойте!»: где и когда автомобилисток остановят, чтобы вручить подарок
«Разбросали продукты, перевернули стол»: четыре женщины разгромили кафе на вокзале в Барабинске
Больше - у красноярцев и иркутян: стала известна средняя зарплата в Новосибирске
Мэр Новосибирска - о концерте Rammstein: «Я не могу ничего запретить»
У новосибирских гвардейцев появился новый сайт
Выехал на встречку: водитель погиб в аварии в Барабинском районе
Работа за границей: новосибирцам предлагают вакансии с зарплатой 12 тысяч евро
«Кто, если не мы?»: крупнейший центр авианауки за присвоение Новосибирску звания «Город трудовой доблести»
Увезли в больницу: в аварии с грузовиком под Новосибирском пострадал водитель
Расписание электричек на 8 марта в Новосибирске: рассказываем, как изменится график в праздники
«Все мы оттуда пришли»: в Новосибирске пройдет выставка вагин
Котенку с коронавирусом ищут дом в Новосибирске
81-летнюю пенсионерку, сбившую насмерть школьника в Академгородке, посадили в колонию
Влетел в ограждение: в ДТП под Новосибирском погиб водитель грузовика
В полиции рассказали, кто будет следить за Элджеем на концерте в Новосибирске
Сибирячка-инвалид вместе с маленьким ребенком застряла ночью в лифте коттеджа
Сибирячка обвинила в смерти мужа врачей, которые не смогли «завести» его сердце
«Замерз, прыгал на трех лапках»: новосибирская таксистка спасла маленького щенка
«Только волка не убирайте»: в Новосибирске сносят круглое здание в парке
«Шла больше часа пешком»: сибирячка жалуется на общественный транспорт на Родниках
Собаку на Родниках укусил клещ, для ее спасения понадобился донор
«Перевернулся вверх дном»: две аварии произошли ночью на улице Ватутина
Нуждается в помощи: в Новосибирске ищут женщину в белой вязаной шапке
«Красавцы, дожали!»: «Сибирь» второй раз обыграла екатеринбургский «Автомобилист»
Новосибирские онкологи удалили мужчине опухоль ультразвуковым скальпелем