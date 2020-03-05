Больше - у красноярцев и иркутян: стала известна средняя зарплата в Новосибирске
Новосибирскстат обнародовал данные, какая средняя зарплата в Новосибирске и соседних регионах была в 2019 году. Столица Сибири оказалась далеко не в первых рядах — его опередили семь регионов. Новосибирцы, по данным ведомства, ежемесячно получают в среднем 38365 рублей. Это немного меньше, чем зарплата по всему Сибирскому федеральному округу — там она составила 40 тысяч 880 рублей.
Самую большую в Сибири среднюю зарплату в прошлом году получали жители Красноярского края — 49 623 рубля. На втором месте оказалась Иркутская область — 45 875 рублей, на третьей строчке Томская область — 43 718 рублей.
В Новосибирскстате объяснили, что более высокий уровень заработной платы в этих регионах связан с особенностями отраслевой структуры экономики:
— В других регионах более высокие районные коэффициенты. У нас просто нет, как в Кемеровской области, добычи угля на большом уровне, или, как в Томской области, добычи газа. За счет этого и повышаются их позиции в рейтинге.
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ИСТОЧНИК KP.RU