Больше - у красноярцев и иркутян: стала известна средняя зарплата в Новосибирске

5 Март 2020 2020-03-05T12:30:42+03:00

Средняя зарплата в Новосибирске оказалась меньше, чем в среднем по округу

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Новосибирскстат обнародовал данные, какая средняя зарплата в Новосибирске и соседних регионах была в 2019 году. Столица Сибири оказалась далеко не в первых рядах — его опередили семь регионов. Новосибирцы, по данным ведомства, ежемесячно получают в среднем 38365 рублей. Это немного меньше, чем зарплата по всему Сибирскому федеральному округу — там она составила 40 тысяч 880 рублей.

Самую большую в Сибири среднюю зарплату в прошлом году получали жители Красноярского края — 49 623 рубля. На втором месте оказалась Иркутская область — 45 875 рублей, на третьей строчке Томская область — 43 718 рублей.

В Новосибирскстате объяснили, что более высокий уровень заработной платы в этих регионах связан с особенностями отраслевой структуры экономики:

— В других регионах более высокие районные коэффициенты. У нас просто нет, как в Кемеровской области, добычи угля на большом уровне, или, как в Томской области, добычи газа. За счет этого и повышаются их позиции в рейтинге.

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ИСТОЧНИК KP.RU