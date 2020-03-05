2020-03-05T10:38:42+03:00
Общество

У новосибирских гвардейцев появился новый сайт

Также после сбоя вновь работает почта
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Сайт перенесен на другой хостинг, а работоспособность почты – восстановлена.Сайт перенесен на другой хостинг, а работоспособность почты – восстановлена.
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С «02» по «04» марта 2020 года наблюдались сбои в работе официального сайта Агентства Безопасности ГВАРДИЯ: аб-гвардия.рф почтового сервиса домена www.absportex.ru.

Причиной сбоев стал конфликт между собственниками ГК «Мастерхост», в результате которого остановили работу десятки тысяч сайтов и почтовых серверов, в том числе, к сожалению, и нашей компании.

На данный момент проблема устранена, сайт перенесен на другой хостинг, а работоспособность почты – восстановлена. А самое главное – падение ГК «Мастерхост» не повлияло на качество оказания услуг Агентством Безопасности ГВАРДИЯ!

Мы приносим свои извинения всем, кого коснулась возникшая, пусть и не по нашей вине, проблема. Для того, чтобы мы не пропустили ни одного важного сообщения, убедительно просим продублировать отправку писем с «02» по «04» марта!

Сайт Агентства аб-гвардия.рф открыт, почтовые адреса – актуальны с «04» марта 2020 года!

ИСТОЧНИК KP.RU

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