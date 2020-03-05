«Кто, если не мы?»: крупнейший центр авианауки за присвоение Новосибирску звания «Город трудовой доблести»

5 Март 2020 2020-03-05T10:18:30+03:00

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Замсекретаря областного отделения ЕР Андрей Панферов на встрече с трудовым коллективом СибНИА ознакомил собравшихся с законом о почетном звании «Город трудовой доблести», подписанным Президентом РФ Владимиром Путиным 1 марта этого года. Депутат отметил, что «Единая Россия» вышла с инициативой о присвоении этого почетного звания Новосибирску.

- Я неравнодушен к авиации, служил в воздушно-десантных войсках, прыгал с парашютом. Конструкторы и авиаторы всегда мало говорят, но много делают. Ваш институт был создан в 1941 году и в первую очередь решал вопросы обороны. Ваши отцы и матери, другие родственники ковали Победу на фронте или в тылу. Я предлагаю добиться присвоения Новосибирску почетного звания «Город трудовой доблести». Каждый четвертый патрон - наш, каждый четвертый самолет - наш, госпитали, сибирские дивизии, предприятия - это все Новосибирск, - рассказал Панферов.

Среди подписавшихся в поддержку инициативы - ветеран института, начальник бюро Юрий Можин, работающий в СибНИА с 1972 года. Родители Юрия Владимировича в годы войны тоже трудились в институте.

Директор СибНИА, депутат Совета депутатов города Новосибирска от фракции ЕР Владимир Барсук добавил, что институт с самого начала войны решал важнейшие государственные задачи в сфере авиации.

Встречи на предприятиях регионов продолжатся. Как отметил Андрей Панферов, заводы, общественные организации, советы ветеранов, организации ТОС, патриотические, молодежные объединения и просто неравнодушные граждане могут обращаться в Законодательное собрание со своими предложениями и подписываться в поддержку инициативы. Поставить свою подпись можно и на сайте новосибирскгерой.рф.