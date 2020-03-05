2020-03-05T10:29:15+03:00
Происшествия

Выехал на встречку: водитель погиб в аварии в Барабинском районе

Пострадал и пассажир легкового автомобиля
Надежда РЫЖКИНА
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Молодой водитель за рулем «Киа» погиб.Молодой водитель за рулем «Киа» погиб.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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В четверг, 5 марта, на трассе Р-254 «Иртыш» кроссовер KIA Sportage столкнулся с грузовиком Scania. Это произошло около 10.00 на 1158 километре трассы. Водитель легковушки, ехавший в сторону Новосибирска, вылетел на встречную полосу, из-за чего произошла трагедия.

Легковушка выехала на встречную полосу. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Легковушка выехала на встречную полосу.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

— Грузовой автомобиль «Скания» ехал в направлении Омска, «Киа» — навстречу грузовику. В результате ДТП водитель «Киа» погиб на месте. Пассажир этого же автомобиля с различными травмами доставлен в больницу, — сообщила пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

Пока что известно, что водитель грузовика не пострадал. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Пока что известно, что водитель грузовика не пострадал.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

По предварительной информации водителю было 23 года, пассажиру — 21. На месте ДТП работают сотрудники полиции и ГИБДД, которые устанавливают точный возраст погибшего и пострадавшего, выясняют причины и обстоятельства происшествия.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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