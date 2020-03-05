Расписание электричек на 8 марта в Новосибирске: рассказываем, как изменится график в праздники
Если вы планируете на предстоящие праздники поездку в соседние города, то учтите важный момент: расписание электричек на 8 марта в Новосибирске поменялось. Каким она будет, выяснили корреспонденты КП-Новосибирск.
- 7,8 и 9 марта электрички будут курсировать по графику выходного дня, - уточнили в компании AO «Экспресс - пригород». - Рекомендуем пассажирам быть внимательными и планировать поездки с учетом изменений в расписании.
Информацию о времени отправления конкретной электрички можно уточнить на официальном сайте компании и по телефона 050, (383) 229-25–67.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU