2020-03-05T09:49:38+03:00
Общество

Расписание электричек на 8 марта в Новосибирске: рассказываем, как изменится график в праздники

О том, каким будет расписание электричек на 8 марта в Новосибирске, - в нашем материале
Анастасия ЖУЧКОВА
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Расписание электричек на 8 марта изменится.Расписание электричек на 8 марта изменится.Фото: Алексей ИГНАТОВИЧ
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Если вы планируете на предстоящие праздники поездку в соседние города, то учтите важный момент: расписание электричек на 8 марта в Новосибирске поменялось. Каким она будет, выяснили корреспонденты КП-Новосибирск.

- 7,8 и 9 марта электрички будут курсировать по графику выходного дня, - уточнили в компании AO «Экспресс - пригород». - Рекомендуем пассажирам быть внимательными и планировать поездки с учетом изменений в расписании.

Информацию о времени отправления конкретной электрички можно уточнить на официальном сайте компании и по телефона 050, (383) 229-25–67.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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