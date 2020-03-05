2020-03-05T10:21:57+03:00
Общество

Работа за границей: новосибирцам предлагают вакансии с зарплатой 12 тысяч евро

О том, какая работа за границей есть для сибиряков, рассказали эксперты
Никита МАНЬКО
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Из 25 вакансий с переездом почти половина- для программистовИз 25 вакансий с переездом почти половина- для программистовФото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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Работа за рубежом - вполне реальная возможность для сибиряков, поскольку предложений с высокой зарплатой немало. Об этом рассказали специалисты по вакансиям компании Head Hunter Новосибирск.

Новосибирские разработчики приложений на Android могут получать более 12 тысяч евро в Германии или Испании. А рабочие профессии наиболее востребованы в Болгарии. Так, станочнику чашконарезного станка на пилораме предлагают до 128 тысяч рублей, геодезисту — до 130 тысяч рублей на руки. Русские дальнобойщики в Чехии могут зарабатывать от 130 тысяч до 150 тысяч рублей.

Сибирские девушки востребованы в Объединенных арабских эмиратах и Южной Корее. В сфере администрирования и услуг — секретарю обещают до 1100 долларов, а массажистке — до трех тысяч долларов в месяц. Хостес в ночных клубах Южной Кореи будут получать до 150 тысяч рублей.

Самой низкооплачиваемой вакансией будет должность гида-переводчика в Турции за 30 тысяч рублей.

Китайские работодатели ищут инженеров и преподавателей английского языка за 150 тысяч рублей в месяц. Также маркетолог продукта будет получать там около 90 тысяч рублей. Однако, пока эти вакансии для сибиряков закрыты.

— Сегодня в Сибири достаточно часто встречаются вакансии с переездом или командировками в Китай, при этом некоторые работодатели сразу же предупреждают, что поездка состоится только после урегулирования ситуации с коронавирусом, — рассказала руководитель пресс-службы HeadHunter Сибирь Анна Осипова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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