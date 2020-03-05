Увезли в больницу: в аварии с грузовиком под Новосибирском пострадал водитель

5 Март 2020 2020-03-05T10:02:44+03:00

В аварии пострадал водитель, его госпитализировали. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Изменить размер текста: A A

В четверг, 5 марта, на трассе Р-256 в районе посёлка Дорогино произошло ДТП. Очевидец написал в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», что в аварию попали несколько автомобилей.

- В аварии погиб один человек, - передает слова очевидца паблик.

Однако в областном ГИБДД информацию о погибших опровергли. Также уточнили, что столкнулись только два автомобиля.

В сводке ГИБДД фигурируют только два автомобиля.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

— Столкнулись два автомобиля — «Тойота» и «Хино». «Тойота» двигалась из Новосибирска в Барнаул. В пути он совершил столкновение с автомобилем «Хино». Пострадал водитель «Тойоты», в тяжелом состоянии находится в больнице, но он жив, — рассказали в пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU