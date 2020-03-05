2020-03-05T10:02:44+03:00
Происшествия

Увезли в больницу: в аварии с грузовиком под Новосибирском пострадал водитель

Авария произошла на трассе возле поселка Дорогино
Надежда РЫЖКИНА
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В аварии пострадал водитель, его госпитализировали.В аварии пострадал водитель, его госпитализировали.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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В четверг, 5 марта, на трассе Р-256 в районе посёлка Дорогино произошло ДТП. Очевидец написал в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», что в аварию попали несколько автомобилей.

- В аварии погиб один человек, - передает слова очевидца паблик.

Однако в областном ГИБДД информацию о погибших опровергли. Также уточнили, что столкнулись только два автомобиля.

В сводке ГИБДД фигурируют только два автомобиля. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В сводке ГИБДД фигурируют только два автомобиля.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

— Столкнулись два автомобиля — «Тойота» и «Хино». «Тойота» двигалась из Новосибирска в Барнаул. В пути он совершил столкновение с автомобилем «Хино». Пострадал водитель «Тойоты», в тяжелом состоянии находится в больнице, но он жив, — рассказали в пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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