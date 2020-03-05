2020-03-05T17:06:28+03:00
Общество

Хеллбой и Ким Кардашьян: сибиряки похвастались фото снеговиков в соцсетях

Необычные снежные скульптуры появились в двух местах Новосибирска
Надежда РЫЖКИНА
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Забавных снеговиков налепили сибиряки. Фото: «Подслушано Новосибирск»Забавных снеговиков налепили сибиряки. Фото: «Подслушано Новосибирск»
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Американская звезда и рогатый демон нашлись в столице Сибири — правда, только в виде снеговиков. Фото с творчеством местных жителей появились в группе «Подслушано Новосибирск».

Житель Академгородка Михаил Марченко вылепил снежную Ким Кардашьян. Чтобы все поняли, что это именно она, автор подписал свою работу и даже нарисовал фигуристому снеговику женское лицо и волосы.

— Натуральная красотка.

— Снеговик, которого мы заслужили, — пошутили комментаторы и наставили красотке лайков.

Другая скульптура, рогатая мордашка на березе, появилась в Центральном парке.

— Чучело Масленицы сожгли, а призрак зимы остался, — написал подписчик.

Остальные же приняли демонического снеговика за героя комиксов и фильмов.

— Хэллбой?

—А где голос из преисподней?

— Зима в шоке: а что, уже пора сваливать?

Несколько автомобилей столкнулись в Черепановском районе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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