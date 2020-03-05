Хеллбой и Ким Кардашьян: сибиряки похвастались фото снеговиков в соцсетях
Американская звезда и рогатый демон нашлись в столице Сибири — правда, только в виде снеговиков. Фото с творчеством местных жителей появились в группе «Подслушано Новосибирск».
Житель Академгородка Михаил Марченко вылепил снежную Ким Кардашьян. Чтобы все поняли, что это именно она, автор подписал свою работу и даже нарисовал фигуристому снеговику женское лицо и волосы.
— Натуральная красотка.
— Снеговик, которого мы заслужили, — пошутили комментаторы и наставили красотке лайков.
Другая скульптура, рогатая мордашка на березе, появилась в Центральном парке.
— Чучело Масленицы сожгли, а призрак зимы остался, — написал подписчик.
Остальные же приняли демонического снеговика за героя комиксов и фильмов.
— Хэллбой?
—А где голос из преисподней?
— Зима в шоке: а что, уже пора сваливать?
Несколько автомобилей столкнулись в Черепановском районе.
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ИСТОЧНИК KP.RU