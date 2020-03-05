2020-03-05T07:31:54+03:00
Происшествия

Влетел в ограждение: в ДТП под Новосибирском погиб водитель грузовика

Причины аварии выясняются
Надежда РЫЖКИНА
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В аварии погиб 46-летний водитель грузовика. Фото: госавтоинспекция Новосибирской областиВ аварии погиб 46-летний водитель грузовика. Фото: госавтоинспекция Новосибирской области
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Под Новосибирском вечером в среду, 4 марта, случилось страшное ДТП. Около 20.35 грузовик Isuzu Elf не справился с управлением и наехал на ограждение. В итоге 46-летний водитель фуры погиб на месте аварии.

— Автомобиль двигался по трассе Р-254 «Иртыш» со стороны Новосибирска в направлении Омска. На 1020-м километре водитель совершил наезд на препятствие, — сообщает госавтоинспекция Новосибирской области.

Причины ДТП устанавливаются. Фото: госавтоинспекция Новосибирской области

Причины ДТП устанавливаются. Фото: госавтоинспекция Новосибирской области

В пресс-службе ведомства сообщили, что обстоятельства аварии еще выясняются.

— Этим вопросом будет заниматься следствие, что послужило причиной наезда на препятствие. Проверяем наличие видеорегистраторов и ищем свидетелей ДТП,— рассказали корреспонденту КП-Новосибирск в ГИБДД по Новосибирской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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