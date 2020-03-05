В полиции рассказали, кто будет следить за Элджеем на концерте в Новосибирске
8 марта в Новосибирске пройдет концерт Элджея, против которого с начала года выступал депутат Сергей Сухоруков. Накануне на своей странице народный избранник написал пост, посвященный этому выступлению:
- Оснований для запрета концерта не нашлось, зато будут приняты самые строгие меры по предотвращению правонарушений, особенно касающихся присутствия на концерте детей до 18 лет и пропаганды наркомании на концерте. Будет проводиться проверка документов на входе. Также будет отслеживаться употребление ненормативной лексики, - заявил на своей странице в соцсетях Сергей Сухороков.
Корреспонденты КП-Новосибирск обратились в полицию, чтобы понять, кто все-таки будет следить за тем, как пройдет выстуления Элджея.
- Концерт Элджея не является государственным мероприятием, поэтому все меры по обеспечению порядка и безопасности во время выступления принимают организаторы и частные охранные агентства, к которым они обращаются, - пояснили КП-Новосибирск в ГУ МВД по Новосибирской области. - Однако если к нам поступит какое-то обращение о нарушении во время концерта или после его завершения, полиция незамедлительно отреагирует.
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