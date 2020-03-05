Сибирячка-инвалид вместе с маленьким ребенком застряла ночью в лифте коттеджа

5 Март 2020 2020-03-05T06:16:49+03:00

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В ночь на четверг, 5 марта, в Дзержинском районе произошел несчастный случай. В лифте своего частного дома застряли 35-летняя женщина-колясочница с 4-летним малышом. Из отчаянного положения их вызволили спасатели.

— В 00:36 на телефон оперативного дежурного МАСС поступила информация, что на улице Калужской в лифтовой кабине коттеджа застряли женщина-инвалид с маленьким ребенком. Прибыв на место, спасатели аккуратно открыли входную дверь в коттедж, попали внутрь дома, нашли лифтовую шахту и аккуратно сумели открыть кабину. Женщина и ребёнок были освобождены, — сообщили в ведомстве.

Кроме того, спасатели осмотрели электрощиток с питанием лифта, нашли причину поломки и починили лифт.

— В случае, если вы стали очевидцем происшествия, или сами попали в беду, помните, необходимо позвонить по телефонам: 112, 231-06-49, — напоминают в МАСС.

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