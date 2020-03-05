«Замерз, прыгал на трех лапках»: новосибирская таксистка спасла маленького щенка

5 Март 2020 2020-03-05T05:31:20+03:00

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Трогательная история произошла в Первомайском районе. Женщина, работающая водителем такси, подвозила пассажирку с улицы Заречной. Как поделилась сибирячка в группе «Подслушано Первомайка», у клиентки был с собой маленький щенок, причем явно уличный.

— Она сказала, что нашла его замерзшим, да еще и прыгающим на трех лапках, а теперь хочет отвезти к ветеринару, чтобы потом пристроить, — объяснила таксистка.

Доехав до клиники, сибирячка все же решила подождать пассажирку, потому что волновалась за щенка. А пока ждала, поняла, что хочет забрать его себе. Девушка была только рада, что песика удалось так быстро пристроить.

— Так работа в такси помогла мне найти друга. Теперь мы с Бураном живем душа в душу!, - резюмировала таксиситка.

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