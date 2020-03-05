«Замерз, прыгал на трех лапках»: новосибирская таксистка спасла маленького щенка
Трогательная история произошла в Первомайском районе. Женщина, работающая водителем такси, подвозила пассажирку с улицы Заречной. Как поделилась сибирячка в группе «Подслушано Первомайка», у клиентки был с собой маленький щенок, причем явно уличный.
— Она сказала, что нашла его замерзшим, да еще и прыгающим на трех лапках, а теперь хочет отвезти к ветеринару, чтобы потом пристроить, — объяснила таксистка.
Доехав до клиники, сибирячка все же решила подождать пассажирку, потому что волновалась за щенка. А пока ждала, поняла, что хочет забрать его себе. Девушка была только рада, что песика удалось так быстро пристроить.
— Так работа в такси помогла мне найти друга. Теперь мы с Бураном живем душа в душу!, - резюмировала таксиситка.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU