«Только волка не убирайте»: в Новосибирске сносят круглое здание в парке

5 Март 2020 2020-03-05T04:57:29+03:00

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В Новосибирском парке имени Кирова начались демонтажные работы. Под снос пошло недостроенное здание круглой формы. По данным мэрии, постройка была возведена незаконно, без разрешения. Чтобы убрать каркас властям пришлось судиться с собственником. Теперь в мэрии думают, как украсить парк, создают новый проект входной зоны.

— Задача — сделать входную зону комфортной и удобной для семейного отдыха. Предполагаем, что на этом месте появятся два зеленых пространства, которые будут соединяться друг с другом в арку, — сообщил мэр Анатолий Локоть.

Градоначальник также разместил в своих соцсетях фото процесса демонтажа конструкции. На снимки, кроме незаконной постройки, попал зеленый волк, которого жители уже попросили не трогать и оставить в парке.

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