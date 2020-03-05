«Шла больше часа пешком»: сибирячка жалуется на общественный транспорт на Родниках

5 Март 2020 2020-03-05T04:12:01+03:00

Сибирячка возмущена, что вечером не может дождаться транспорта. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Девушка заявляет, что после 22 часов автобусы не ходят, хотя по расписанию должны

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Жительницу Новосибирска возмутило то, что с работы до дома она вынуждена не ездить, а ходить пешком. А дорога ей каждый раз предстоит нелегкая — больше пяти километров. Все потому что, что вечером после 22:00 женщина не может поймать ни одного автобуса или маршрутки.

— Шла больше часа пешком с Родников до Проспекта Дзержинского . Ноги гудят. За зиму это пятидесятый или шестидесятый поход вечером с Родников до дома. Транспорта на Родниках и Снегирях после десяти вечера нет и не будет до утра, — написала сибирячка в группе «Подслушано Новосибирск».

Что интересно, по расписанию некоторые автобусы и маршрутные такси должны ходить после 22 и даже 23 часов.

Подписчики группы предположили, что женщина просто не дожидается транспорта, который вечером ходит реже:

— В расписании-то транспорт есть и после 23 часов. Просто интервал движения после 19 часов увеличивается до 25 минут.

КП-Новосибирск обращается в мэрию за комментарием по транспортной ситуации в микрорайоне после десяти вечера.

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ИСТОЧНИК KP.RU