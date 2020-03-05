2020-03-05T03:07:50+03:00
Происшествия

«Перевернулся вверх дном»: две аварии произошли ночью на улице Ватутина

О пострадавших пока не сообщается
Надежда РЫЖКИНА
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Сразу две аварии случились вечером на улице Ватутина.Сразу две аварии случились вечером на улице Ватутина.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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В ночь на четверг, 5 марта, в Новосибирске сразу две аварии произошли на улице Ватутина.

Первая случилась на перекрёстке с Новогодней. Водитель седана KIA Rio с наклейкой такси ехал со стороны «Меги». Он решил повернуть налево на улицу Сибиряков-Гвардейцев, не дождавшись разрешающего сигнала дополнительной секции светофора. В итоге в правую часть такси врезалась грузовая ГАЗель, ехавшая на свой зелёный. Из-за ДТП у легковушки смялись и поцарапались правое заднее крыло и дверь, повредился задний бампер. У ГАЗели треснули передний бампер и решётка радиатора, а также помялся капот.

У такси помялась и поцарапалась правая задняя дверь. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

У такси помялась и поцарапалась правая задняя дверь.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

У ГАЗели треснули передний бампер, решётка радиатора и помялся капот. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

У ГАЗели треснули передний бампер, решётка радиатора и помялся капот.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Другое ДТП произошло недалеко от первого, у дома №12 на улице Ватутина — там столкнулись два автомобиля. Отделался небольшими повреждениями Nissan March. А другая белая легковушка перевернулась на крышу. Из-за чего произошла авария, выясняется.

Сведений о пострадавших в обоих авариях не поступало.

Автомобиль перевернулся вверх колесами. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Автомобиль перевернулся вверх колесами.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

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ИСТОЧНИК KP.RU

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