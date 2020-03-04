Нуждается в помощи: в Новосибирске ищут женщину в белой вязаной шапке

4 Март 2020 2020-03-04T22:51:49+03:00

Стоит отметить, что сибирячка теряется уже не в первый раз. Фото: «ДоброСпас-Новосибирск»

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Волонтеры поискового отряда «ДоброСпас-Новосибирск» ищут пропавшую в городе 37-летнюю Шарову Ирину Валерьевну. Женщина ушла из дома на улице Карла Маркса в Ленинском районе днем 3 марта — на данный момент ее местонахождение продолжает оставаться неизвестным.

— Приметы: рост 165 сантиметров, среднее телосложение, серые глаза, темные волосы, — сообщается в ориентировке поискового отряда. — На момент своего исчезновения женщина была одета в серый пуховик, светло-серые джинсы, черные ботинки и белую вязаную шапку.

Стоит отметить, что сибирячка теряется уже не в первый раз и может нуждаться в медицинской помощи.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может находиться Ирина Валерьевна или вы просто видели ее на улице, волонтеры просят сразу же сообщить об этом по номеру телефона 8-953-887-17-77, 8-951-387-07-58 или сообщить в полицию по единому номеру 112.

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