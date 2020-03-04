«Красавцы, дожали!»: «Сибирь» второй раз обыграла екатеринбургский «Автомобилист»

4 Март 2020 2020-03-04T21:39:46+03:00

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Хоккейная команда «Сибирь» одержала вторую победу над командой «Автомобилист из Екатеринбурга. Чтобы завершить матч, состоявшийся 4 марта, спортсменам потребовался овертайм.

— Единственную в матче и победную шайбу на 74 минуте забросил финский легионер «Сибири» Микаэль Руохомаа. Таким образом игра закончилась со счетом 1:0 в пользу сибирских спортсменов. Снова встретиться соперники должны 6 и 8 марта в Новосибирске, — сообщает паблик «АСТ-54» Вконтакте.

Фанаты «Сибири» не могут сдержать свою бурную радость насчет успеха любимой команды. В сети многие из них отмечают, что этот матч держал зрителей в напряжении до самого конца:

— Столько нервов, эмоций, просто неописуемых переживаний. Спасибо любимой команде за игру!

— Наших болельщиков даже на стадионе соперника было слышно.

— Красавцы, дожали их! — пишут люди в комментариях под постом об игре.

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