2020-03-04T20:49:53+03:00
Общество

Новосибирские онкологи удалили мужчине опухоль ультразвуковым скальпелем

На операцию у медиков ушло несколько часов
Алена КУЛЕШОВА
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Новосибирские онкологи удалили опухоль легкого у пациента ультразвуковым скальпелем. Фото: Минздрав НСОНовосибирские онкологи удалили опухоль легкого у пациента ультразвуковым скальпелем. Фото: Минздрав НСО
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Новосибирские онкологи удалили опухоль легкого у пациента ультразвуковым скальпелем. По словам медиков, операция длилась несколько часов.

Злокачественное новообразование у 79-летнего сибиряка удалось выявить во время прохождения ежегодной флюрографии. Рентгентологи заметили на снимках опухоль в верхней трети левого легкого. Тогда мужчину направили на лечение в Новосибирский областной онкологический диспансер.

По словам медиков, операция длилась несколько часов. Фото: Минздрав НСО

По словам медиков, операция длилась несколько часов. Фото: Минздрав НСО

— У этого пациента рак был обнаружен впервые. Врачи собрали консилиум и решили провести тораскопическое удаление части легкого. Эта эндоскопическая и малотравматичная операция, — цитирует минздрав Новосибирской области заведующего хирургическим отделением Вадима Козлова.

Для того, чтобы провести эту операцию, медикам понадобилось сделать разрез всего в три сантиметра. Через него хирурги ввели специальный ультразвуковой хирургический скальпель, эндоскопическую видеокамеру, а также специальные сшивающие аппараты. Чтобы полностью удалить три сигмента верхней доли легкого, врачам потребовалось несколько часов.

локачественное новообразование удалось выявить во время прохождения ежегодной флюрографии. Фото: Минздрав НСО

локачественное новообразование удалось выявить во время прохождения ежегодной флюрографии. Фото: Минздрав НСО

После успешно прошедшей операции и периода реабилитации мужчина сможет жить своей обычной жизнью. Тем не менее, теперь ему необходимо будет состоять на диспансерном учете у онкологов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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