«Бегал по деревне с топором»: односельчане рассказали о парне, который ушел жить в берлогу

4 Март 2020 2020-03-04T16:50:01+03:00

По словам сибиряков, у молодого человека было психическое расстройство

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Корреспонденты КП-Новосибирск выяснили, почему 21-летний парень ушел от своей семьи и несколько дней жил в берлоге. Как рассказали жители поселка Лукошино — у молодого человека психическое расстройство.

— Его хотели отвезти в больницу, а он сопротивлялся. По этой причине и ушел из дома, — рассказали «КП-Новосибирск» жители населенного пункта.

Односельчане отмечают, что семья, где вырос этот парень, всегда была немного странной. Папа пьет, мама не работает. У младшего брата «отшельника» местные жители тоже подозревают психические расстройства. Они уверены, что именно из-за этого его не забрали в армию.

— Старший несколько лет назад по деревне с топором бегал, — вспоминают сельчане. — Он как будто жить не хочет.

Напомним, что «КП-Новосибирск» писали о том, как 21-летнего парня нашли в лесу спасатели поисково-спасательного отряда АСС Новосибирской области. Родители и полиция искали молодого человека с 29 февраля. В то время как он оборудовал себе «берлогу» в лесу, расположенном в паре километров от поселка. «Отшельника» все же уговорили вернуться обратно в Лукошино.

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ИСТОЧНИК KP.RU