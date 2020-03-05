Сибирячка обвинила в смерти мужа врачей, которые не смогли «завести» его сердце

5 Март 2020 2020-03-05T05:55:52+03:00

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Суд поставил точку в деле новосибирца, вдова которого обвинила его в смерти врачей. Сама трагедия произошла в Центральном районе в 2019 году. Тогда мужчина пошел к своей машине, чтобы переставить ее, но через 3-5 минут вернулся обратно домой.

— Муж ввалился в квартиру, побледнел, и задыхаясь сел на пол. Я уложила его на кровать и позвонила в скорую — оператор сказала ,что нужно положить человека на бок и держать язык, — рассказала корреспондентам КП-Новосибирск вдова. — По вызову приехала только молодая фельдшер, она вызвала бригаду и стала присоединять аппарат ЭКГ.

39-летний мужчина в этот момент терял сознание и приходил в себя несколько раз Больному поставили катетер, он успел показать на боль в спине и отключился. По словам жены, фельдшер сказала стащить его на пол. Потом больному вставили трубку для искусственного дыхания в рот, но у него стал вздуваться живот, а не грудь. Мужчине стали делать искусственное дыхание, массаж сердца, ставить уколы — но все было тщетно.

Вдова мужа обвинила врачей в нерасторопности и решила отсудить 2,5 миллиона рублей и подала иск против ГБУЗ НСО «Станция скорой медицинской помощи». Однако экспертиза показала, что внезапная сердечная смерть наступила от отека легких из-за острой сердечной недостаточности. И вины медиков нет.

Центральный районный суд отказал в иске и потребовал вдову с маленькими детьми оплатить стоимость трех назначенных ей экспертиз — более 125 тысяч рублей. Вдова попросила освободить ее от задолженности, поскольку она одна воспитывает и содержит несовершеннолетнего ребенка и мать-пенсионерку, а также платит ипотеку. Решение суда не вступило в законную силу.

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