Сибиряк бросил семью и ушел жить в берлогу

4 Март 2020 2020-03-04T13:30:57+03:00

Спасателям под Новосибирском удалось найти мужчину, который несколько дней прожил в импровизированной «берлоге». Фото: поисково-спасательный отряд АСС

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Во вторник, 3 марта, в лесу около села Лукошино в Новосибирской области спасателям поисково-спасательного отряда АСС Новосибирской области под руководством заместителя начальника отряда Николая Воистинова удалось найти мужчину, который несколько дней прожил в импровизированной «берлоге». Он ушел из дома еще 29 февраля — 21-летнего сибиряка как пропавшего без вести разыскивали полицейские отдела по Купинскому району.

— В результате проведенных мероприятий в кратчайшие сроки парень был обнаружен в двух километрах от села Лукошино, в лесной зоне. Он находился там несколько дней в импровизированной «лежке», — сообщили спасатели отряда АСС в своей официальной группе Вконтакте.

Юного отшельника все же удалось уговорить вернуться обратно в обитель цивилизации. Его отвезли в родное Лукошино, где он был передан родственникам и сотрудникам полиции.

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