2020-03-04T13:30:57+03:00
Общество

Сибиряк бросил семью и ушел жить в берлогу

В лесу под Новосибирском его нашли спасатели
Алена КУЛЕШОВА
Поделиться:
Спасателям под Новосибирском удалось найти мужчину, который несколько дней прожил в импровизированной «берлоге». Фото: поисково-спасательный отряд АСССпасателям под Новосибирском удалось найти мужчину, который несколько дней прожил в импровизированной «берлоге». Фото: поисково-спасательный отряд АСС
Изменить размер текста:

Во вторник, 3 марта, в лесу около села Лукошино в Новосибирской области спасателям поисково-спасательного отряда АСС Новосибирской области под руководством заместителя начальника отряда Николая Воистинова удалось найти мужчину, который несколько дней прожил в импровизированной «берлоге». Он ушел из дома еще 29 февраля — 21-летнего сибиряка как пропавшего без вести разыскивали полицейские отдела по Купинскому району.

— В результате проведенных мероприятий в кратчайшие сроки парень был обнаружен в двух километрах от села Лукошино, в лесной зоне. Он находился там несколько дней в импровизированной «лежке», — сообщили спасатели отряда АСС в своей официальной группе Вконтакте.

Юного отшельника все же удалось уговорить вернуться обратно в обитель цивилизации. Его отвезли в родное Лукошино, где он был передан родственникам и сотрудникам полиции.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Прокуратура ищет новосибирцев, пострадавших от добровольной вакцинации от рака
Сибиряк бросил семью и ушел жить в берлогу
Следователи возбудили дело против новосибирца, взявшего в заложники свою жену
В центре Новосибирска столкнулись легковушка и машина инкассаторов
«Жуть какая!»: сибиряк купил банан со странным коконом на кожуре
Не пропустите! На День женской книги в Бердск приедут авторы из Москвы и Екатеринбурга
Потерял бампер: на Бердском шоссе «Хонда» врезалась в сугроб
«Может быть в Сибири»: ярославского путешественника ищут в Новосибирской области
«Вы прошли мимо денег»: отец двоих детей попал в тюрьму за обман пенсионеров
В Новосибирске под суд пойдет «Коля Цыган», которого подозревают в убийстве на улице Гоголя
Собака-улыбака: белоснежная дворняжка, которую спасли из отлова, радуется жизни
Выпить захотел: сибиряк украл из магазина вино и шампанское
«Выглядит старше 14 лет»: кондуктор не поверила школьнице и выгнала ее из автобуса
«Забрал шубу и сбежал»: сибиряк обокрал бывшую невесту, чтобы отомстить
«Моя мама не понимает»: русская Барби рассказала об отношении родных к ее откровенным фото
Банк УРАЛСИБ запустил акцию «5% CASHBACK для бизнес-карт УРАЛСИБА»
«Не притронулась к этой еде»: повара испортили сибирячке ужин в дорогом ресторане