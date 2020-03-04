Следователи возбудили дело против новосибирца, взявшего в заложники свою жену

4 Март 2020 2020-03-04T12:48:01+03:00

В Новосибирске следователи возбудили уголовное дело против мужчины, который взял в заложники в магазине свою жену. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Суд рассмотрит ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу

Изменить размер текста: A A

В Новосибирске следователи возбудили уголовное дело против мужчины, который взял в заложники в магазине свою жену. Дело возбуждено по признакам преступления пункта «г» части 2 статьи 127 УК РФ (незаконное лишение свободы с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).

— Согласно данным следствия, днем 3 марта 41-летний мужчина пришел в магазин, где работала его 34-летня жена и незаконно удерживал ее там несколько часов, угрожая ножом, — сообщают в СУ СК по Новосибирской области. — С помощью переговоров полицейским удалось отвлечь злоумышленника и задержать его при силовой поддержке СОБР.

В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следователя об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Угрожал ножом»: новосибирец взял в заложники в магазине собственную жену

На место случившегося прибыла полиция (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU