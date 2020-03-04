Следователи возбудили дело против новосибирца, взявшего в заложники свою жену
В Новосибирске следователи возбудили уголовное дело против мужчины, который взял в заложники в магазине свою жену. Дело возбуждено по признакам преступления пункта «г» части 2 статьи 127 УК РФ (незаконное лишение свободы с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).
— Согласно данным следствия, днем 3 марта 41-летний мужчина пришел в магазин, где работала его 34-летня жена и незаконно удерживал ее там несколько часов, угрожая ножом, — сообщают в СУ СК по Новосибирской области. — С помощью переговоров полицейским удалось отвлечь злоумышленника и задержать его при силовой поддержке СОБР.
В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следователя об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.
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ИСТОЧНИК KP.RU