В центре Новосибирска столкнулись легковушка и машина инкассаторов

4 Март 2020 2020-03-04T12:10:10+03:00

Возле бизнес-центра на Советской улице столкнулись два автомобиля. Фото: Анна ПАШАГИНА

Известно, что пострадал один из инкассаторов

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В среду, 4 марта, возле офисного центра на улице Советская, 64 произошла авария: друг в друга врезались инкассаторская машина и белый легковой автомобиль. Об этом сообщили очевидцы, передавая, что жертв нет.

Корреспондент КП-Новосибирск обратилась в ГИБДД, чтобы узнать подробности. По предварительной информации, есть пострадавшие.

Пострадал один из инкассаторов.Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА

— В данном столкновении пострадал один из инкассаторов. Какие травмы, пока неизвестно. На место прибыл экипаж ДПС для дальнейшего выяснения обстоятельств. Марка легкового автомобиля, скорее всего, «Мерседес», — сообщил инспектор группы пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/764483" frameborder="0"></iframe> На улице Советской столкнулись инкассаторская машина и легковушка.

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