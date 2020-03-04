2020-03-04T12:10:10+03:00
Общество

В центре Новосибирска столкнулись легковушка и машина инкассаторов

Известно, что пострадал один из инкассаторов
Надежда РЫЖКИНА
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Возле бизнес-центра на Советской улице столкнулись два автомобиля.Возле бизнес-центра на Советской улице столкнулись два автомобиля.Фото: Анна ПАШАГИНА
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В среду, 4 марта, возле офисного центра на улице Советская, 64 произошла авария: друг в друга врезались инкассаторская машина и белый легковой автомобиль. Об этом сообщили очевидцы, передавая, что жертв нет.

Корреспондент КП-Новосибирск обратилась в ГИБДД, чтобы узнать подробности. По предварительной информации, есть пострадавшие.

Пострадал один из инкассаторов. Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА

Пострадал один из инкассаторов.Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА

— В данном столкновении пострадал один из инкассаторов. Какие травмы, пока неизвестно. На место прибыл экипаж ДПС для дальнейшего выяснения обстоятельств. Марка легкового автомобиля, скорее всего, «Мерседес», — сообщил инспектор группы пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.

На улице Советской столкнулись инкассаторская машина и легковушка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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