В центре Новосибирска столкнулись легковушка и машина инкассаторов
В среду, 4 марта, возле офисного центра на улице Советская, 64 произошла авария: друг в друга врезались инкассаторская машина и белый легковой автомобиль. Об этом сообщили очевидцы, передавая, что жертв нет.
Корреспондент КП-Новосибирск обратилась в ГИБДД, чтобы узнать подробности. По предварительной информации, есть пострадавшие.
Пострадал один из инкассаторов.Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА
— В данном столкновении пострадал один из инкассаторов. Какие травмы, пока неизвестно. На место прибыл экипаж ДПС для дальнейшего выяснения обстоятельств. Марка легкового автомобиля, скорее всего, «Мерседес», — сообщил инспектор группы пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.
На улице Советской столкнулись инкассаторская машина и легковушка.
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