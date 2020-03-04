Не пропустите! На День женской книги в Бердск приедут авторы из Москвы и Екатеринбурга

4 Март 2020 2020-03-04T11:48:08+03:00

В помещении ДК «Родина» пройдет книжный фестиваль, на котором можно будет купить в том числе коллекции «Комсомолки» со скидкой

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Администрация города Бердска и Литературно-исторический клуб представляют гостей - участников фестиваля «День женской книги», который пройдет 7 марта в помещении Дворца культуры «Родина».

Свое творчество представят авторы-женщины Марина Москвина и Анна Матвеева. Марина Москвина, автор многочисленных книг для детей и взрослых, расскажет о шедевре «Изголовье из травы», а писательница из Екатеринбурга Анна Матвеева прочтет отрывки из произведения «Картинные девушки», которое выйдет непосредственно перед фестивалем. Куратор международных проектов музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» Юлия Вронская прочтет лекцию о поваренной книге Софьи Андреевны Толстой, а музыковед и писатель Ляля Кандаурова расскажет о том, чем женщинам обязана музыка. Также в программе выступление журналиста и литературного критика Натальи Ломыкиной, презентация коллективного романа-буриме «Война и мир в отдельно взятой школе», которую проведут Анастасия Скорондаева и Анна Хрусталева, беседа с литературным критиком Константином Мильчиным, писателем и педагогом Алексеем Олейниковым.

- В этом году нам удалось собрать в Бердске очень интересных гостей. Масштаб фестиваля растет, и это очень здорово, - рассказывает куратор фестиваля Михаил Фаустов. - Бердск достоин того, чтобы быть представленным на литературной карте России. У города есть для этого все возможности, и мы радуемся за бердчан, ведь у них появился свой собственный книжный праздник.

В программе фестиваля встречи не только со столичными гостями. По традиции широко будут представлены местные авторы, участники поэтических и творческих объединений, а для маленьких посетителей фестиваля организаторы обещают сюрприз.

Фестиваль, приуроченный к Международному женскому дню, главной своей темой объявил женскую книгу. Книги авторов-женщин, книги о женщинах, книги для женщин - такова основная идея проекта, рассчитанного на самую широкую аудиторию. Представлены будут на фестивале и коллекции Издательского дома «Комсомольская правда»: книги по кулинарии, психологии, ЗОЖ, а также публицистика. При этом цены будут со скидками - оптовыми.

Напомним, фестиваль «День книги» проводится в Бердске второй раз. В 2019 году фестиваль «День Книги. Бердск» посетили более 800 человек.