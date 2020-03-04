2020-03-04T12:08:11+03:00
Общество

«Жуть какая!»: сибиряк купил банан со странным коконом на кожуре

Возможно, это гнездо бананового паука - так предполагают в соцсетях
Надежда РЫЖКИНА
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На фрукте оказался странный кокон. Фото: «Ревизорро Новосибирск».На фрукте оказался странный кокон. Фото: «Ревизорро Новосибирск».
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Новосибирец купил в магазине банан, а уже дома обнаружил на кожуре маленький кокон. О находке он написал в группе «Ревизорро Новосибирск».

— Кто-нибудь знает, что это такое? Недавно наблюдал такую картину: в магазине женщина почистила бананы от кожуры и пошла на кассу... Кассир без слов взяла мешок, взвесила и пробила. А что, так можно? — поинтересовался покупатель.

Подписчики группы встревожились за мужчину — на кожуре мог оказаться опасный сюрприз :

— Будьте аккуратней! Возможно, это гнездо бананового паука!

Юрист Марина Пьянкова советует сразу же обратиться с жалобой об опасном фрукте.

— Можно написать претензию, приложив фото банана, поставить отметку о получении и ждать ответа от магазина. Но лучше написать заявление в Роспотребнадзор. Это можно сделать и через интернет - подать жалобу в электронном виде.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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