«Жуть какая!»: сибиряк купил банан со странным коконом на кожуре
Новосибирец купил в магазине банан, а уже дома обнаружил на кожуре маленький кокон. О находке он написал в группе «Ревизорро Новосибирск».
— Кто-нибудь знает, что это такое? Недавно наблюдал такую картину: в магазине женщина почистила бананы от кожуры и пошла на кассу... Кассир без слов взяла мешок, взвесила и пробила. А что, так можно? — поинтересовался покупатель.
Подписчики группы встревожились за мужчину — на кожуре мог оказаться опасный сюрприз :
— Будьте аккуратней! Возможно, это гнездо бананового паука!
Юрист Марина Пьянкова советует сразу же обратиться с жалобой об опасном фрукте.
— Можно написать претензию, приложив фото банана, поставить отметку о получении и ждать ответа от магазина. Но лучше написать заявление в Роспотребнадзор. Это можно сделать и через интернет - подать жалобу в электронном виде.
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