«Может быть в Сибири»: ярославского путешественника ищут в Новосибирской области

4 Март 2020 2020-03-04T10:52:46+03:00

Мужчина пропал еще в июле 2019 года. Фото:«Лиза Алерт»

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В Новосибирской области волонтеры ищут 37-летнего Михаила Сергеевича Киселева из поселка Борисоглебский Ярославской области. Мужчина без вести пропал еще в июле 2019 года, с тех пор о нем никаких известий, на связь с родственниками не выходит. О том, что пропавший может находиться в Сибири, сообщил поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

— В «Лизу Алерт» заявка поступила только вчера, 3 марта. Рассылка сделана по всем регионам России. По остальному пока нет информации, — ответил корреспонденту КП-Новосибирск доброволец поискового отряда Ярославской области Антон Ракутин.

Инфорг Рига Регина уточнила, что поисковый отряд сделал рассылку по всем регионам, потому что Михаил увлекается путешествиями. и может находиться в том числе и в Сибири.

Приметы пропавшего: рост 170 сантиметров, среднее телосложение, длинные темные волосы, карие глаза. Мужчина носит усы и бороду. А вот в чем он ушел из дома, неизвестно.

Любую информацию о местонахождении пропавшего просьба сообщать по телефону горячей линии 8 800 700-54-52 (бесплатно на территории РФ).

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