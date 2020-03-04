«Вы прошли мимо денег»: отец двоих детей попал в тюрьму за обман пенсионеров

4 Март 2020 2020-03-04T10:51:30+03:00

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Отец двух детей ответил в суде за попытки нажиться на испуге пожилых людей, которые только что получили пенсию. В день выдачи пенсии подсудимый с подельником приходили на почту и выслеживали одиноких пожилых женщин, подглядывая, куда те кладут свою пенсию.

А далее - простая схема. Как рассказала одна из потерпевших рассказала,на выходе из почтового отделения к ней подбежал мужчина и стал навязчиво предлагать поделить якобы найденные деньги, приговаривая: «Женщина, вы что прошли мимо денег».

Бабушка отказалась брать чужое, но внезапно подбежал подельник — и начал эмоционально кричать что потерял крупную сумму и ее забрали пенсионерка и молодой человек. Мужчина требовал женщину показать ее деньги, и та достала паспорт, где находилась ее пенсия. Незаметно подельник вытащил несколько купюр, пропажу которых испуганная женщина обнаружила только дома.

В результате пенсионерка лишалась половины пенсии или большей ее части — от 10 до 15 тысяч рублей. Как сообщили в прокуратуре Кировского района, преступления происходили в марте с 2013 года по 2019 год.

— 37-летний гражданин К. полностью признал вину и частично возместил ущерб, но суд назначил два года колонии общего режима. Ранее мужчина уже получил несколько условных сроков за аналогичные преступления. На суде сообщил, что является отцом двух детей и пытался заработать на рассеянности пожилых людей, — сообщили КП-Новосибирск в прокуратуре Кировского района.

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ИСТОЧНИК KP.RU