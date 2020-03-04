2020-03-04T10:56:35+03:00
Происшествия

Потерял бампер: на Бердском шоссе «Хонда» врезалась в сугроб

Автомобиль успел вовремя затормозить, никто не пострадал
Надежда РЫЖКИНА
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У машины сильно повредился капот и отвалился передний бампер.У машины сильно повредился капот и отвалился передний бампер.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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В среду, 4 марта, в Первомайском районе возле частного дома №150 на Бердском шоссе произошло ДТП. Водитель автомобиля «Honda Fit», ехавший в сторону Бердска, не справился с управлением. Из-за этого машина сначала ударилась об отбойник, потом врезалась в большой сугроб на краю дороги. От удара у «Хонды» отвалился передний бампер и смялся капот. Об этом сообщила группа новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

Пробок на шоссе удалось избежать. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Пробок на шоссе удалось избежать.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В ГИБДД ответили, что водитель машины не пострадал, а авария не создала на трассе пробок.

— На данный момент информации о пострадавших нет. Экипаж ДПС выехал на место аварии. Скорее всего ДТП произошло потому, что водитель не соблюдал скоростной режим. Нужно следить, чтобы скорость соответствовала дорожным условиям, не забывать про дистанцию и боковой интервал, тогда можно избежать таких мелких ДТП, — ответил инспектор группы пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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