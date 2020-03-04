«Выглядит старше 14 лет»: кондуктор не поверила школьнице и выгнала ее из автобуса

4 Март 2020 2020-03-04T08:36:30+03:00

Женщина решила, что у девочки не ее проездной

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Инцидент произошел вечером 3 марта, когда девочка ехала на автобусе. Юная пассажирка предъявила школьный проездной, но этого оказалось мало.

— Девочку высадили из автобуса №14 на остановке 25 лет октября. Примерное время с 16.30-17.00, — пишет мама ребенка в социальных сетях, в руппе «ЧП-Новосибирск».

Школьница ехала в сторону поселка Северный. По рассказу мамы, кондуктор заявила, что это не проездной ребенка, так как она выглядит старше 14 лет. Теперь сибирячка ищет свидетелей происшествия.

В социальных сетях новосибирцы ополчились против кондуктора:

— Неужели во всем автобусе не нашлось пассажира, который бы не позволил высадить ребенка?

— У кондуктора детей нет? Сердца?

— Давайте высаживать таких кондукторов из автобусов самих!

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ИСТОЧНИК KP.RU