«Выглядит старше 14 лет»: кондуктор не поверила школьнице и выгнала ее из автобуса
Инцидент произошел вечером 3 марта, когда девочка ехала на автобусе. Юная пассажирка предъявила школьный проездной, но этого оказалось мало.
— Девочку высадили из автобуса №14 на остановке 25 лет октября. Примерное время с 16.30-17.00, — пишет мама ребенка в социальных сетях, в руппе «ЧП-Новосибирск».
Школьница ехала в сторону поселка Северный. По рассказу мамы, кондуктор заявила, что это не проездной ребенка, так как она выглядит старше 14 лет. Теперь сибирячка ищет свидетелей происшествия.
В социальных сетях новосибирцы ополчились против кондуктора:
— Неужели во всем автобусе не нашлось пассажира, который бы не позволил высадить ребенка?
— У кондуктора детей нет? Сердца?
— Давайте высаживать таких кондукторов из автобусов самих!
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ИСТОЧНИК KP.RU