2020-03-04T09:02:54+03:00
Происшествия

В Новосибирске под суд пойдет «Коля Цыган», которого подозревают в убийстве на улице Гоголя

Теперь обвиняемому осталось дождаться приговора
Анна ПАШАГИНА
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Место происшествия. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»Место происшествия. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Завершилось расследование жестокого убийства на Гоголя. Напомним, что ЧП случилось в июне 2019 года рядом с метро Красный проспект. На остановке стоял Андраник Мурадян: к нему подъехала машина, и преступник выстрелил не менее пяти раз. Теперь стрелку вменяют сразу несколько статей.

— По результатам следствия 33-летнему мужчине предъявлено обвинение в совершение преступлений, предусмотренных ст. ст. ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение и ношение оружия, боеприпасов), — сообщает пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области.

Следователи собрали доказательную базу. Теперь уголовное дело передано в суд.

Ранее «КП-Новосибирск» стало известно, что в ходе расследования удалось установить, не только личность стрелявшего, но и мотив — финансовые разногласия. Осенью 2019 года сотрудникам полиции удалось задержать подозреваемого в городе Кемерово на съемной квартире.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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В Новосибирске под суд пойдет «Коля Цыган», которого подозревают в убийстве на улице Гоголя
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