Собака-улыбака: белоснежная дворняжка, которую спасли из отлова, радуется жизни

4 Март 2020 2020-03-04T08:58:34+03:00

Собаку спасли из отлова больше года назад. Фото: Яна Хомутова

Изменить размер текста: A A

Новосибирские волонтеры ищут дом для собаки Снежки, которую успели спасти от гибели:

— Снежку мы забрали из отлова в конце 2018 года: тогда ее поймали ее в Ленинском районе на улице Портовой. Ей в то время было 8-9 месяцев. Кто знает, может, раньше у нее был дом. Мы писали объявления, искали хозяев, но так и не нашли, — рассказала волонтер Яна Хомутова.

Сейчас белоснежная дворняжка находится на платной передержке. До сих пор не нашлись люди, готовые ее к себе навсегда, но волонтеры не теряют надежды.

Снежка очень добра к людям и любит других животных. Фото: Яна Хомутова

Объявление о Снежке разместили в группе «Собаки и кошки в добрые руки. Новосибирск»:

— Снежке около двух лет. Она социализирована, любит взрослых и детей и всегда пытается угодить человеку. Внимательно слушает и пытается понять. Активная, веселая. Хорошо ладит с другими животными. С незнакомыми людьми поначалу будет недоверчива — ей потребуется некоторое время, чтобы раскрыться и показать свой замечательный характер. А покажет себя Снежка не только отличным другом, но и прекрасной охранницей — у нее громкий басовитый лай. Собака обработана и стерилизована, размер выше колена. Знает правила проживания и приучена к выгулу.

Если вы готовы подарить Снежке кров и заботу, звоните по телефону 8-913-200-21-76 (Яна).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU