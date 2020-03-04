2020-03-04T08:51:46+03:00
Происшествия

Выпить захотел: сибиряк украл из магазина вино и шампанское

Об этом продавцы сразу же сообщили в полицию
Анна ПАШАГИНА
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Полиция проводит расследование.Полиция проводит расследование.Фото: Влад КОМЯКОВ
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В одном из супермаркетов в Новосибирской области вор обокрал отдел с алкогольной продукцией: сибиряк прихватил с собой две бутылки шампанского и вина. Администрация магазина сообщила о краже в полицию.

— Сотрудником полиции был задержан 23-летний местный житель, ранее судимый за незаконное хранение наркотиков. Похищенный товар изъяли, — сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Сейчас против мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 статьи 161 УК РФ (грабеж). Общая сумма товара, которым завладел мужчина 1500 рублей. Правоохранители проводят расследование.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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