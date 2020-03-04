Выпить захотел: сибиряк украл из магазина вино и шампанское

4 Март 2020 2020-03-04T08:51:46+03:00

Об этом продавцы сразу же сообщили в полицию

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В одном из супермаркетов в Новосибирской области вор обокрал отдел с алкогольной продукцией: сибиряк прихватил с собой две бутылки шампанского и вина. Администрация магазина сообщила о краже в полицию.

— Сотрудником полиции был задержан 23-летний местный житель, ранее судимый за незаконное хранение наркотиков. Похищенный товар изъяли, — сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Сейчас против мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 статьи 161 УК РФ (грабеж). Общая сумма товара, которым завладел мужчина 1500 рублей. Правоохранители проводят расследование.

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