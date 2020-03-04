«Моя мама не понимает»: русская Барби рассказала об отношении родных к ее откровенным фото
Сибирячку Юлия Кригер стали называть русской Барби с легкой руки английских журналистов: точеная фигурка и кукольное личико девушки поразили пользователей соцсетей. Вот и под новым фотом блондинки в розовом купальнике разгорелись споры.
- В мире обострившегося феминизма хочу ответственно заявить, что я за патриархат! Мальчики, пишите, - с юмором обратилась к парням в своем посте Юля. - Всегда приятно чувствовать себя в условиях защищённости! Плюс, я считаю, у мужчин более «холодный» разум, что помогает принимать правильные решения, в отличие от эмоциональных женщин. Так заложено природой, и глупо с этим спорить
Но вот реакция на слова девушки и ее снимок у подписчиков была неоднозначной:
- Демонстрируя свое открытое тело, ты даешь понять, что готова отдать себя любому за так, - написала одна из комментаторов.
Юля решила не молчать, а откровенно рассказала, как ее близкие реагируют на такие снимки:
- Причина вашего недопонимания, кроется в том, что мы из разных поколений. Мои фотографии никак не взаимосвязаны с поведением в реальной жизни, и абсолютно не мешают меня вести достойную, ничем не порочащую меня жизнь. Отчасти, я вас понимаю, так как моя мама, к примеру, тоже не особо понимает подобные фотографии. Но, несмотря на это, знает, что фотографии фотографиями, но к моему реальному поведению не подкопаешься, - написала девушка.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сибирская Барби: Я целых семь месяцев работала и чуть не сошла с ума!
Армия поклонников у новосибирской блондинки растет, но даже у них возникает вопрос: на какие средства девушка позволяет себе гламурную жизнь (подробнее).
Российская Барби, которой восхищаются британцы, семь лет не ест мяса и переживает из-за своего роста
В откровенном интервью «Комсомольской правде» жительница Новосибирска Юлия Кригер призналась, что решилась на пластику груди еще в 10 лет (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU