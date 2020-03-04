2020-03-04T07:25:10+03:00
Общество

«Моя мама не понимает»: русская Барби рассказала об отношении родных к ее откровенным фото

А еще призвала парней ей писать
Татьяна СОЛОВОВА
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Юлия уверяет, что к ее поведению в реаьной жизни не придраться. Фото: vk.com/wowjuliakovaЮлия уверяет, что к ее поведению в реаьной жизни не придраться. Фото: vk.com/wowjuliakova
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Сибирячку Юлия Кригер стали называть русской Барби с легкой руки английских журналистов: точеная фигурка и кукольное личико девушки поразили пользователей соцсетей. Вот и под новым фотом блондинки в розовом купальнике разгорелись споры.

- В мире обострившегося феминизма хочу ответственно заявить, что я за патриархат! Мальчики, пишите, - с юмором обратилась к парням в своем посте Юля. - Всегда приятно чувствовать себя в условиях защищённости! Плюс, я считаю, у мужчин более «холодный» разум, что помогает принимать правильные решения, в отличие от эмоциональных женщин. Так заложено природой, и глупо с этим спорить

Но вот реакция на слова девушки и ее снимок у подписчиков была неоднозначной:

- Демонстрируя свое открытое тело, ты даешь понять, что готова отдать себя любому за так, - написала одна из комментаторов.

Юля решила не молчать, а откровенно рассказала, как ее близкие реагируют на такие снимки:

- Причина вашего недопонимания, кроется в том, что мы из разных поколений. Мои фотографии никак не взаимосвязаны с поведением в реальной жизни, и абсолютно не мешают меня вести достойную, ничем не порочащую меня жизнь. Отчасти, я вас понимаю, так как моя мама, к примеру, тоже не особо понимает подобные фотографии. Но, несмотря на это, знает, что фотографии фотографиями, но к моему реальному поведению не подкопаешься, - написала девушка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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