2020-03-04T07:45:38+03:00
Общество

«Забрал шубу и сбежал»: сибиряк обокрал бывшую невесту, чтобы отомстить

Ворованную вещь он сдал в ломбард
Надежда РЫЖКИНА
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Сибиряк похитил дорогую шубу у бывшей подруги.Сибиряк похитил дорогую шубу у бывшей подруги.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В микрорайоне Снегири новосибирец украл шубу у девушки, вместе с которой жил, и сбежал. Это произошло в середине февраля в многоэтажке на улице Рассветной. Сибирячка сразу же обратилась в полицию. Как оказалось, парень пришел к ней домой, и они поссорились. Тогда он забрал из шкафа дорогую вещь, чтобы отомстить: ущерб составил 76 тысяч рублей.

— Сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого — 26-летнего жителя Калининского района, ранее судимого за незаконный оборот наркотиков. Выяснилось, что похищенную шубу сибиряк в ломбард, а полученные деньги потратил, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

В отношении новосибирца возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Преступника отпустили под подписку о невыезде. Сотрудники полиции выясняют, где может находиться похищенная шуба.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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