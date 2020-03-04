«Забрал шубу и сбежал»: сибиряк обокрал бывшую невесту, чтобы отомстить

4 Март 2020 2020-03-04T07:45:38+03:00

Изменить размер текста: A A

В микрорайоне Снегири новосибирец украл шубу у девушки, вместе с которой жил, и сбежал. Это произошло в середине февраля в многоэтажке на улице Рассветной. Сибирячка сразу же обратилась в полицию. Как оказалось, парень пришел к ней домой, и они поссорились. Тогда он забрал из шкафа дорогую вещь, чтобы отомстить: ущерб составил 76 тысяч рублей.

— Сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого — 26-летнего жителя Калининского района, ранее судимого за незаконный оборот наркотиков. Выяснилось, что похищенную шубу сибиряк в ломбард, а полученные деньги потратил, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

В отношении новосибирца возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Преступника отпустили под подписку о невыезде. Сотрудники полиции выясняют, где может находиться похищенная шуба.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU