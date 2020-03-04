«Не притронулась к этой еде»: повара испортили сибирячке ужин в дорогом ресторане

4 Март 2020 2020-03-04T06:32:53+03:00

По словам посетительницы, в ресторане подавали не то, что написано в меню. Фото: revizor.nsk

Изменить размер текста: A A

Жительница Новосибирска осталась крайне разочарована после ужина в одном из дорогих ресторанов Новосибирска. Оказалось, что ей с мужем подавали совсем не те блюда, которые были указаны в меню.

— Для начала мы заказали брускеты с грушей и алтайским хамоном. По фантазии повара, алтайский хамон — бекон не самого лучшего качества, а брускета — просто накидай в тарелку хлеба. Я не притронулась к этой еде, официантка не обратила внимания, пока я не задала вопрос: чем отличается хамон от бекона? Конечно, ответа она не знала, а после передала нам ответ повара, что это ошибка в меню, — пожаловалась сибирячка на странице revizor.nsk.

Вместо хамона подали обычный бекон. Фото: revizor.nsk

Однако повара не загладили вину перед женщиной — остальные блюда ей не понравились еще больше:

От горячего супруги были тоже не в восторге. Фото: revizor.nsk

— В салате вместо оливок каламата черного цвета подали мелкие зеленые из банки за 49 рублей. Горячее: стейк из семги под апельсиновым соусом на драниках из цукини. Звучит вкусно, но оказалось, что апельсиновый соус — это три дольки невкусного апельсина. Драники из цукини напоминали дождевых червей. Лосось, который явно был не свежий, а замороженный, оказался сухим и безвкусным.

Чай с вишней оказался клюквенным морсом. Фото: revizor.nsk

Чай тоже не порадовал — вместо обещанной вишни в стакане плавала клюква. В итоге супруги очень пожалели, что отдали за ужин почти три тысячи рублей.

Юрист Марина Пьянкова ответила, что нарушений со стороны ресторана в этом случае нет: если посетитель сомневается в качестве блюд, то следует обратиться с жалобами к менеджеру и администрации заведения.

Весь ужин обошелся сибирякам очень дорого. Фото: revizor.nsk

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU