2020-03-04T06:32:53+03:00
Общество

«Не притронулась к этой еде»: повара испортили сибирячке ужин в дорогом ресторане

Женщина уверяет, что ей подали отвратительные блюда
Надежда РЫЖКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments2
По словам посетительницы, в ресторане подавали не то, что написано в меню. Фото: revizor.nskПо словам посетительницы, в ресторане подавали не то, что написано в меню. Фото: revizor.nsk
Изменить размер текста:

Жительница Новосибирска осталась крайне разочарована после ужина в одном из дорогих ресторанов Новосибирска. Оказалось, что ей с мужем подавали совсем не те блюда, которые были указаны в меню.

— Для начала мы заказали брускеты с грушей и алтайским хамоном. По фантазии повара, алтайский хамон — бекон не самого лучшего качества, а брускета — просто накидай в тарелку хлеба. Я не притронулась к этой еде, официантка не обратила внимания, пока я не задала вопрос: чем отличается хамон от бекона? Конечно, ответа она не знала, а после передала нам ответ повара, что это ошибка в меню, — пожаловалась сибирячка на странице revizor.nsk.

Вместо хамона подали обычный бекон. Фото: revizor.nsk

Вместо хамона подали обычный бекон. Фото: revizor.nsk

Однако повара не загладили вину перед женщиной — остальные блюда ей не понравились еще больше:

От горячего супруги были тоже не в восторге. Фото: revizor.nsk

От горячего супруги были тоже не в восторге. Фото: revizor.nsk

— В салате вместо оливок каламата черного цвета подали мелкие зеленые из банки за 49 рублей. Горячее: стейк из семги под апельсиновым соусом на драниках из цукини. Звучит вкусно, но оказалось, что апельсиновый соус — это три дольки невкусного апельсина. Драники из цукини напоминали дождевых червей. Лосось, который явно был не свежий, а замороженный, оказался сухим и безвкусным.

Чай с вишней оказался клюквенным морсом. Фото: revizor.nsk

Чай с вишней оказался клюквенным морсом. Фото: revizor.nsk

Чай тоже не порадовал — вместо обещанной вишни в стакане плавала клюква. В итоге супруги очень пожалели, что отдали за ужин почти три тысячи рублей.

Юрист Марина Пьянкова ответила, что нарушений со стороны ресторана в этом случае нет: если посетитель сомневается в качестве блюд, то следует обратиться с жалобами к менеджеру и администрации заведения.

Весь ужин обошелся сибирякам очень дорого. Фото: revizor.nsk

Весь ужин обошелся сибирякам очень дорого. Фото: revizor.nsk

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Забрал шубу и сбежал»: сибиряк обокрал бывшую невесту, чтобы отомстить
«Моя мама не понимает»: русская Барби рассказала об отношении родных к ее откровенным фото
Банк УРАЛСИБ запустил акцию «5% CASHBACK для бизнес-карт УРАЛСИБА»
«Не притронулась к этой еде»: повара испортили сибирячке ужин в дорогом ресторане
В Хакасии задержали вылет рейса «Абакан - Новосибирск»
Синоптики рассказали, какой будет погода в Новосибирске на праздничных выходных
«Ушел с работы»: в Новосибирске ищут пенсионера с залысиной
«Фу, мерзость»: сибиряку продали курицу с опарышами
Новосибирских коллекторов оштрафовали на 20 тысяч рублей за непристойные листовки
Феминистки выступили против концерта солиста Rammstein в Новосибирске
«Разбили колеса в яме»: водители массово жалуются на плохие дороги в Новосибирске
Эксперты рассказали, когда сибирякам лучше увольняться с работы
«Ей срезали кожу»: пенсионерка сгнила заживо в больнице под Новосибирском
Осталась дома одна и пропала: в Новосибирске ищут пенсионерку в голубой куртке
Рассказываем, какие улицы почистят от снега в Новосибирске ночью 4 марта
«Бегут на тебя и лают»: жители ОбьГЭСа жалуются на стаю бродячих собак на детской площадке
Не мог открыть дверь: сошедший с крыши снег завалил вход в дом пенсионера-инвалида
Оргкомитет регионального отделения «Единой России» готовится к внутрипартийным выборам
Сфотографируй маму и получи айфон: фотоконкурс к 8 Марта запустили новосибирские единороссы
«Вышел бы позже – прилетела бы на голову»: ледяная глыба, упавшая с крыши, разбила машину новосибирца
«Угрожал ножом»: новосибирец взял в заложники в магазине собственную жену
Самолет «Новосибирск-Москва» экстренно приземлился в Перми
«Размером со спичечную головку»: в новосибирском дельфинарии родились ушастые медузы
«Унесли 5,5 миллионов»: иркутские воры обчистили коттедж и фирму в Новосибирской области