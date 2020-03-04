«Не притронулась к этой еде»: повара испортили сибирячке ужин в дорогом ресторане
Жительница Новосибирска осталась крайне разочарована после ужина в одном из дорогих ресторанов Новосибирска. Оказалось, что ей с мужем подавали совсем не те блюда, которые были указаны в меню.
— Для начала мы заказали брускеты с грушей и алтайским хамоном. По фантазии повара, алтайский хамон — бекон не самого лучшего качества, а брускета — просто накидай в тарелку хлеба. Я не притронулась к этой еде, официантка не обратила внимания, пока я не задала вопрос: чем отличается хамон от бекона? Конечно, ответа она не знала, а после передала нам ответ повара, что это ошибка в меню, — пожаловалась сибирячка на странице revizor.nsk.
Вместо хамона подали обычный бекон. Фото: revizor.nsk
Однако повара не загладили вину перед женщиной — остальные блюда ей не понравились еще больше:
От горячего супруги были тоже не в восторге. Фото: revizor.nsk
— В салате вместо оливок каламата черного цвета подали мелкие зеленые из банки за 49 рублей. Горячее: стейк из семги под апельсиновым соусом на драниках из цукини. Звучит вкусно, но оказалось, что апельсиновый соус — это три дольки невкусного апельсина. Драники из цукини напоминали дождевых червей. Лосось, который явно был не свежий, а замороженный, оказался сухим и безвкусным.
Чай с вишней оказался клюквенным морсом. Фото: revizor.nsk
Чай тоже не порадовал — вместо обещанной вишни в стакане плавала клюква. В итоге супруги очень пожалели, что отдали за ужин почти три тысячи рублей.
Юрист Марина Пьянкова ответила, что нарушений со стороны ресторана в этом случае нет: если посетитель сомневается в качестве блюд, то следует обратиться с жалобами к менеджеру и администрации заведения.
Весь ужин обошелся сибирякам очень дорого. Фото: revizor.nsk
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