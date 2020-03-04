В Хакасии задержали вылет рейса «Абакан - Новосибирск»
В среду, 4 марта, новосибирцам, которые должны были лететь их Хакасии в Сибирь, пришлось понервничать. Их вылета из Абакана пришлось задержать на час: борт должен был приземлиться в столице Сибири в 10.20 по местному времени, но расписание изменилось
- Произошла задержка во время подготовки самолета к вылдету в Абакане – объяснили корреспондентам КП-Новосибирск в аэропорту «Толмачево».
Если никаких заминок больше не случится, то самолет приземлится в Новосибирск в 11.00. Всю дополнительную информацию пассажиры могут уточнить в справочной новосибирского аэропорта по тел. (383) 216-99-99.
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ИСТОЧНИК KP.RU