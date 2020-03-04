Синоптики рассказали, какой будет погода в Новосибирске на праздничных выходных

4 Март 2020 2020-03-04T05:02:24+03:00

По прогнозам метеорологов, погода в Новосибирске не порадует: на юг Сибири возвращаются сильные морозы минус 25 градусов

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Погода в Новосибирске в ближайшие дни резко изменится: после оттепели в начале недели к пятнице в город вернется зима. По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, 4 марта в первой половине дня температура воздуха опустится до минус 8 градусов. Будет идти небольшой снег, местами изморозь, а на дорогах — гололедица.

Пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин рассказал, что сибирякам не придется надеяться на теплые выходные.

— В четверг весьма вероятны снегопады, мокрый снег с порывистым ветром до 15-18 м/с. Ждем, что будет развиваться вторжение воздушных масс с северных широт Сибири. В ночь на 6 марта температура понизится до минус 10 - минус 15 градусов, местами до минус 20, днем — до минус 17 градусов, ожидается умеренный снегопад. 7 марта осадки прекратятся и морозы усилятся до минус 20 градусов, местами до минус 25 градусов. Но днем будет потеплее — около минус 10 градусов мороза.

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ИСТОЧНИК KP.RU