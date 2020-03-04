«Фу, мерзость»: сибиряку продали курицу с опарышами
Новосибирец пожаловался на то, что в супермаркете ему продали некачественную курицу. Когда он разделал ее дома, то обнаружил внутри нечто, похожее на червяков.
— Всем привет. Курица с магазина на Шевченко с опарышами, — написал сибиряк в группе «Ревизорро Новосибирск».
Пользователи соцсети, однако, решили, что покупатель придирается по пустякам и внутри оказались не черви, а просто остатки органов птицы.
— Где видео, что опарыши шевелятся? Там внутренности такие бывают, как трубочки: при жарке такими могут стать.
— На рыбалку готовят, - юморят сибиряки.
Юрист Константин Зиновьев отвечает, что если в курице действительно оказались опарыши, то следует обратиться с претензией в магазин.
— С некачественным товаром можно обратиться к самому продавцу с требованиями обмена товара или его возврата. Если продавец откажется — подавать иск в суд. Также можно обратиться в Роспотребнадзор.
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ИСТОЧНИК KP.RU