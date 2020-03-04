2020-03-04T03:56:42+03:00
Общество

Новосибирских коллекторов оштрафовали на 20 тысяч рублей за непристойные листовки

Таким образом, они хотели заставить сибирячку отдать заем
Анна ПАШАГИНА
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Судебные приставы помогли сибирячке избавится от психологического давления.Судебные приставы помогли сибирячке избавится от психологического давления.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Коллекторы» новосибирской микрокредитной организации выплатили штраф за порочащие листовки, которые они разбрасывали в подъезде и лифте дома, где живет должница. Так они пытались заставить сибирячку отдать им долг.

— Эти листовки порочили честь и достоинство должницы. Кроме того, сибирячка утверждала, что кредиторы неоднократно пытались оказать на нее психологическое давление и ввести в заблуждение относительно последствий неисполнения долговых обязательств, вплоть до уголовного дела за мошенничество, — сообщает пресс-служба УФССП по Новосибирской области.

Женщина обратилась к судебным приставам, чтобы они помогли остановить угрозы. Дело было рассмотрено в Дзержинском районном суде. Горе-коллекторам назначили штраф в размере 20 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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