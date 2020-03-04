«Разбили колеса в яме»: водители массово жалуются на плохие дороги в Новосибирске

4 Март 2020 2020-03-04T03:33:31+03:00

Особенно ужасными они назвали Ипподромскую магистраль и дороги на левом берегу

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Сразу несколько автомобилистов пожаловались на то, что новосибирские дороги, размытые весенними ручьями, оставляют их без колес. Рассказы водителей появились в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

— За что мы платим дорожный налог? За то, чтобы покупать новые колеса и ремонтировать подвеску? На улице 7-я Бронная две ямы, и я — не первый и не последний, кто туда попал. Качество дорожного покрытия просто ужасное, начиная с 1-го Бронного и до переезда, — сетует подписчик Павел.

Сильно размыло дорогу и на Бронной.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Две автоледи также предупредили, что Шоссейную и Ипподромскую магистраль лучше объезжать.

— За магазином «Гигант», на улице 1-й Шоссейной, после потепления уплыл асфальт. Проехать невозможно ни по одной стороне. И, соответственно, собирается огромная пробка в сторону Марусино. Водители, будьте аккуратнее! По мосту ехать быстрее и безопаснее, ибо в ямах можно оставить и бампер, и колеса, — рассказывает Александра.

— Привет с Ипподромки. Ребята, разбившие колеса в ямах на Ипподромской, принимайте в ваш клуб! Сегодня поймали серьезную яму. На заднем колесе, слава богу, серьезных повреждений нет. Но переднему колесу досталось, при движении оно спускается. Хорошо, что не лопнули диски — взяли удар на себя, — пишет Татьяна.

КП-Новосибирск отправила запрос в мэрию Новосибирска, чтобы узнать, будут ли проводиться ремонтные работы на этих дорогах.

Двое водителей повредили оба колеса на Ипподромской.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

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