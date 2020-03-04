Эксперты рассказали, когда сибирякам лучше увольняться с работы

4 Март 2020 2020-03-04T02:45:37+03:00

Эксперты рассказали, какое время года наиболее удачно подходит для того, чтобы уволиться и начать искать новую работу. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Как правило, больше всего вакансий доступны россиянам в период с апреля по июнь

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Эксперты рассказали, какое время года наиболее удачно подходит для того, чтобы уволиться и начать искать новую работу. Согласно данным Федеральной службы по труду и занятости, больше всего вакансий доступны россиянам в период с апреля по июнь. По итогам второго квартала насчитывалось более 1,16 миллионов свободных рабочих мест.

В период с июля по сентябрь количество мест находилось на средней отметке в 1,13 миллионов, а вот наименьшего своего значения в 934 тысячи оно достигло в период с октября по декабрь.

По словам профессора кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Любови Храпылиной, часто увеличение рабочих мест связано с появлением вакансий для сезонных рабочих. А вот наименее заинтересованными в приеме на работу новых сотрудников компании становятся в период декабря и января. Возможно, это связано с тем, что во многих компаниях в этот период начинается сезон отпусков.

Кроме того, в настоящее время существуют сферы, в которых наблюдается дефицит сотрудников. В 2019 году в их число входили в частности консультирование, страхование, медицина, фармацевтика и рабочие специальности. На одну вакансию из этого списка приходилось меньше трех резюме. Кроме того, работникам всегда будут рады в сфере розничной торговли, производства, сельского хозяйства, эксплуатации зданий и в строительства.

А вот подумывать об увольнении по словам экспертов стоит после выплаты премии — чаще всего это происходит в декабре или январе. А работникам сферы образования лучше уходить с работы после затяжного летнего отпуска.

— Сегодня многие россияне принимают решение об уходе слишком поспешно и необдуманно. Зачастую люди думают, что уйдут на другое рабочее место и там будет намного лучше. Однако заметные изменения можно ощутить только в случае, если в экономической и социальной сфере меняется само качество производственной среды или конкретных рабочих мест, — цитирует Любовь Харпылину издание NEWS.ru.

Человеку, который планирует вскоре сменить работу, необходимо здраво оценивать свои силы. В поиске работы ему могут помочь центры занятости и кадровые агентства. Однако необходимо принимать во внимание тот факт, что стоимость услуги по гарантированному трудоустройству в некоторых подобных организациях может составлять до 80% процентов от первой зарплаты соискателя.

ИСТОЧНИК KP.RU